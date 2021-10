"Je ne laisserai plus passer !" : Coumba (Koh-Lanta), insultée, prend une grande décision !

Cette année, Koh-Lanta fête son vingtième anniversaire. Déjà tant d'année de succès sur TF1, de performances plus folles les unes que les autres, d'épreuves bien pensées et de stratégies pas toujours au goût des téléspectateurs. Régis a été menacé de mort dans Le Combat des héros en 2020, Lucie violemment insultée dans Les Armes secrètes en 2021... Dans l'édition All Stars baptisée Koh-Lanta, La Légende et actuellement en diffusion sur la Une, c'est Coumba qui en prend pour son grade. Face aux insultes, la sportive de 36 ans ne compte pas se laisser faire !

Dimanche 17 octobre 2021, l'apprentie Robinson partage en story sur Instagram les messages de certains internautes. "Sale traitre, tu es une p*te", "Tu n'es qu'une sombre merde. Tu es juste une hypocrite de merde dans l'émission", peut-on lire. Des mots très violents reçus après la diffusion du célèbre jeu de survie. À l'antenne, Coumba était à l'initiative d'une alliance 100% féminine en début d'aventure. Un pacte qu'elle a depuis brisé à plusieurs reprises, votant contre Candice puis Clémence notamment. Ce retournement de situation a fait jaser sur les réseaux sociaux... au point que certains aillent jusqu'à l'insulter !

Confrontée à de nombreux messages haineux, l'acolyte de Claude chez les Lanta Naï jaunes a pris une grande décision. "Vous pouvez ne pas être d'accord avec mes choix, mon comportement etc. mais de là à m'insulter quotidiennement ... Bref, je ne laisserai plus passer à partir de ce jour !", lance-t-elle. Et de poursuivre : "Mes chers, une injure publique est réprimée par la loi de 1881 (article 33), qui la punit d'une amende de 12 000 euros. La cyber police retrouve même les créateurs de faux-comptes." En bref, Coumba est bien décidée à mener des actions en justice afin de contrer le harcèlement qu'elle subit. D'ailleurs, face à l'un des internautes insultants, elle prévient : "Dire que quelqu'un est une merde est une insulte donc je vais porter plainte contre toi. Rendez-vous au tribunal."

Attaquée par quelques téléspectateurs, mais soutenue par la grande famille Koh-Lanta. Coumba peut en effet compter sur les messages bienveillants de ses camarades de jeu, à l'instar de Claude, Jade, Namadia ou encore Alix.