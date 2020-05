Régis (Koh-Lanta) : Des menaces contre son employeur, Go Sport, qui réagit...

Pour certains spectateurs de l'émission Koh-Lanta, Régis est devenu l'ennemi public numéro 1 sur Twitter. Considéré comme un traître depuis son changement de vote ayant entraîné l'élimination de Jessica lors de l'épisode du 8 mai 2020, l'homme est régulièrement menacé et traîné dans la boue sur les réseaux sociaux. Un harcèlement qui a même conduit certains internautes à insulter l'employeur de Régis, à savoir l'enseigne Go Sport, dont il dirigeait le magasin du centre commercial Belle Épine, dans le Val de Marne. Aussi étonnant que cela puisse paraître, certains ont en effet poussé le vice jusqu'à rechercher le lieu de travail du candidat pour menacer ses employeurs de saccager le magasin si l'aventurier avait l'audace d'y remettre les pieds.

Régis ne fait plus partie de nos équipes

Apparemment troublée par ce soudain (mais violent) engouement autour de son employé, l'enseigne sportive a tenu à réagir et mettre les choses au clair. Le 9 mai 2020, via son compte Twitter, Go Sport a ainsi indiqué : "Nous recevons de nombreux messages suite à la diffusion de l'émission Koh-Lanta et la participation de Régis. Régis ne fait plus partie de nos équipes depuis plusieurs mois." Quelques minutes plus tard, le compte de la marque tenait également à préciser (au cas où certains n'en auraient pas pris conscience) : "Les menaces à l'encontre de notre enseigne, du magasin de Belle Épine ou encore de Régis lui-même n'ont pas lieu d'être." L'aventurier a-t-il été contraint de quitter son poste suite aux menaces ? Ou est-ce un choix indépendant des menaces de mort qu'il reçoit depuis quelques semaines ? Le post n'en dit pas plus...