Koh-Lanta : Régis, un traître ? La vraie raison de son changement de vote

Régis, traître impitoyable ou fin stratège de Koh-Lanta ? Le 8 mai 2020, le candidat a révélé au magazine Télé Loisirs la raison de son changement de vote au conseil. Pour rappel, l'aventurier avait annoncé qu'il voterait contre Alexandra pour finalement voter contre Jessica au dernier moment, entraînant ainsi son élimination. Pour expliquer son choix, le survivant a dévoilé une dispute qu'il aurait eue avec Jessica et qui n'aurait pas été diffusée lors du prime.

Je ne pouvais pas lui donner ma confiance

Il explique : "Quelques heures avant le conseil, on a eu une dispute avec Jessica car le feu n'a pas passé la nuit car je me suis endormi et j'étais en charge de le surveiller. Elle m'a alors accusé de l'avoir fait exprès et d'avoir éteint de moi-même le feu." Une accusation qui a fait prendre conscience à l'aventurier qu'il ne pouvait finalement plus faire confiance à l'aventurière. "Cette accusation à tort m'a fait comprendre que je ne pouvais pas lui donner ma confiance", explique-t-il. Ce n'est pas tout, puisque Régis révèle même avoir prévenu la jeune femme de son vote avant le conseil. "Je lui ai alors dit que j'allais voter contre elle, elle le savait avant d'aller au conseil", assure-t-il à Télé Loisirs.

Je me suis fait avoir en beauté

Pour autant, l'aventurier a très mal vécu cette élimination et s'est senti trahi par Moussa, réel manipulateur selon lui. Traité de menteur lors du précédent conseil par Jessica, qui niait avoir préparé une liste des prochains éliminés, Régis s'explique : "On a eu une discussion avec Jessica et j'ai voulu évoquer le coup d'après. C'est alors qu'elle m'a donné quelques noms, mais il n'y a pas eu de liste à proprement parler. C'est une incompréhension verbale dont a profité Moussa pour expliquer son vote contre Teheiura et je me suis tout pris dans la gueule", indique Régis avant d'ajouter, amer : "Pour résumer, je me suis fait avoir en beauté."

Dans tous les cas, Jessica semble ne pas en vouloir à Régis puisqu'elle a récemment déclaré au journal 20 minutes ne pas avoir eu véritablement de sentiment d'injustice suite au vote de Régis : "Je n'ai pas cette impression parce que, à la base, on n'avait pas d'affinités", a-t-elle indiqué. Malgré tout, Régis (mais aussi Moussa) sont vite devenus la cible des internautes sur les réseaux sociaux, très déçus de voir cette candidate éliminée aux portes de la finale.