Alix (Koh-Lanta) accusée de racisme : en colère, elle fait une grosse mise au point et riposte

Chaque saison de Koh-Lanta semble déchaîner les passions et sur les réseaux sociaux, les internautes ne manquent jamais de partager leurs avis parfois très tranchés. Après la diffusion de l'épisode de mardi 19 octobre 2021, ils se sont notamment défoulés sur Alix. Et pour cause, cette dernière a voté pour éliminer Namadia lors du Conseil. Un vote réfléchi qui lui sauvait la mise mais qui lui a surtout valu de recevoir de lourdes critiques. La chérie de Mathieu a même été accusée de racisme envers le candidat, elle qui a également voté dans le passé pour Jade et Coumba. Ce vendredi 22 octobre 2021, en story Instagram, elle s'est s'est défendue d'un tel comportement.

"Je constate énormément de messages de haine, sachez que ça ne me touche pas du tout. Il faut bien quelqu'un à détester, cette saison c'est moi. Je le vis très très bien. Mais ce qui me dérange plus que tout c'est que les gens peuvent croire que je suis raciste sous prétexte que je vote Jade, Namadia et Coumba", s'est-elle insurgée. Et pour elle d'annoncer ne pas vouloir en rester là : "Ce sont ces messages qui me sortent par les yeux. De tels messages haineux, ça me sidère. Que ce soient des minots prépubères ou des vieux qui n'ont rien à foutre derrière ces messages, ça me blesse. Donc, à ces gens qui envoient des messages haineux à des gens qu'ils ne connaissent pas dans la vraie vie et qui ont juste leur cul posé dans leur canapé en regardant Koh-Lanta et qui n'ont rien à faire dans leur vie de merde à part donner leur avis, allez voir ailleurs tout simplement ! Je vais perdre mon temps à aller porter plainte et vous allez devoir répondre de vos actes devant la justice".

Histoire de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes, Alix a rappelé les raisons pour lesquelles elle a voté contre Namadia : "Il avait une voix déjà contre lui et j'étais en danger. Voilà. Je n'étais pas au courant jusqu'à la dernière minute que Clémence me donnait son amulette d'immunité, il faut le savoir. La seule et unique raison c'est que je voulais aller dans le sens de Clémence, dont la stratégie était d'éliminer un garçon."

Rappelons que Namadia n'a pas réellement été éliminé puisqu'il se retrouve avec Coumba sur l'île des bannis. Ils devront s'affronter en duel et le gagnant pourra réintégrer l'aventure. Rendez-vous au prochain épisode...