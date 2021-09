Alix (Koh-Lanta), son coup de foudre pour Mathieu et puis non... elle se contredit

De nombreux couples se sont formés grâce à Koh-Lanta (Jesta et Benoît et Candice et Jérémy entre autres). Le dernier en date composé d'Alix Koh-Lanta All Stars 2021 et de Mathieu (rencontré dans Koh-Lanta : Les 4 Terres, en 2020) fait beaucoup parler. Il faut dire qu'il est encore assez rare de les voir ensemble. Mais, dans Télé 7 Jours, Alix a décidé de se montrer moins secrète et a évoqué les débuts de sa romance avec Mathieu... quitte à se contredire.

"Avec Mathieu ce n'est pas un coup de foudre. Nous nous sommes rapprochés l'un de l'autre bien plus tard", a-t-elle déclaré au magazine. Leur romance est donc née avec le temps à en croire ses propos. Pourtant, à Gala, pour officialiser leur histoire d'amour, l'aventurière avait dit à peu près l'inverse : "Quand je suis arrivée à l'édition Les 4 Terres, j'ai eu un coup de foudre pour Mathieu. En rentrant, on s'est mis ensemble." Les deux fois, elle est par contre formelle, cela fait un an qu'ils sont ensemble.

Alors, coup de foudre ou non, finalement il n'est pas très grave qu'Alix Noblat se mélange les pinceaux. A partir du moment où elle est heureuse avec Mathieu Blanchard c'est l'essentiel. S'ils partagent ensemble leur passion pour le sport et les sensations fortes, l'ex-candidat n'a pas pour autant joué les coachs pour le retour d'Alix dans Koh-Lanta. Non, elle s'est entraînée seule comme une grande. En revanche, Mathieu a partagé avec elle un savoir bien utile pour aller loin dans l'émission. "Il a pris le temps de m'initier au maniement de la boussole, au as où j'accède à l'épreuve d'orientation", explique-t-elle. Et on lui souhaite d'aller aussi loin !