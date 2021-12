Finale de Koh-Lanta : Des votes "invalidés", 2 absents et pas de gagnant ! Exceptionnel !

À saison d'exception, finale d'exception. Koh-Lanta, La Légende réunit les vingt-et-un aventuriers les plus emblématiques du jeu de survie. Une édition All Stars qui célèbre les vingt ans de succès du programme. Mais cette saison cinq étoiles vire au cauchemar. Les scandales de tricherie se multiplient. La production, désabusée, a pris alors une lourde décision : pas de direct ce soir, contrairement aux saisons précédentes. Ce n'est pas tout. Compte-tenu des faits de triche avérées – en plus des deux plats mangés en secret par Teheiura, cinq aventuriers ont été pris en photo lors de dîners clandestins –, la sanction est lourde. Pas de gagnant ni de chèque de 100 000 euros, annoncent nos confrères du Parisien. Ce mardi 14 décembre 2021, les voilà tous réunis au conseil final puis face à Denis Brogniart sur le plateau de TF1.

Jade, Phil puis Ugo débarquent au conseil final. Enfin, c'est au tour des deux finalistes Laurent et Claude d'arriver. Ils remercient tous leurs camarades et c'est maintenant l'heure de voter. Enfin, direction le studio à Paris. Deux aventurières manquent à l'appel : Coumba qui est souffrante et Alix qui doit observer une période d'isolement après un voyage en Afrique du Sud. Cette dernière est toutefois présente par visio. Tous sont pimpés, tirés à quatre épingles. Namadia est très élégant en tenue traditionnelle nigériane, Cindy enceinte et sublime en robe noire moulant son baby bump.

Alors que le dépouillement était très attendu, Denis Brogniart annonce qu'il n'y en aura pas. Il révèle qu'avec la production, il a découvert les tricheries d'un "petit groupe d'aventuriers". "Nous ne donnerons aucun nom", poursuit-il. Ces affaires de triche sont une "atteinte à l'équité entre concurrents" et a "faussé le déroulement du jeu". Pas de gagnant, mais un chèque de 100 000 euros bel et bien versé au Fonds Pour Bertrand-Kamal, dédié à la recherche du pancréas et créé après la mort de l'aventurier de Koh-Lanta, Les 4 Terres en septembre 2020. Un joli geste pour conclure cette saison pour le moins particulière...