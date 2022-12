Julien Bert et Mélanie Dedigama en couple ? Des images laissent peu de place au doute !

Julien Bert et Mélanie Dedigama ont-ils fait un cadeau de Noël un peu en avance à ceux qui rêvent de les voir en couple ? Sur Tiktok, le gagnant des Cinquante (W9) a dévoilé une vidéo sur laquelle on peut supposer que la candidate et lui forment un couple.

Début décembre, Julien Bert a dû faire face à un énorme coup dur. Après avoir affronté la mort de sa grand-mère Juliette en septembre, c'est sa maman qui a rejoint les étoiles. Une triste nouvelle qu'il avait annoncée sur ses réseaux sociaux. "Tu me manques déjà terriblement. La vie va être différente sans toi. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Je t'aime et j'espère que tu es fier de moi", avait-il écrit. Dans sa douleur, il a pu compter sur ses proches, parmi lesquels son ex-compagne Aurélie Dotremont qui est aujourd'hui une amie. Mais il a également pu compter sur Mélanie Dedigama semble-t-il.

Actuellement, les deux candidats de télé-réalité sont ensemble comme en témoigne une vidéo partagée par l'ancienne candidate de Secret Story (saison 10, en 2016). Et les internautes ont eu le bonheur de les découvrir très complices en train de cuisiner des pâtes et même de se la jouer La Belle et le clochard en partageant un spaghetti. En fond sonore, on peut entendre le titre Marry Me de Jason Derulo et les images sont accompagnées d'émojis représentant des coeurs. "On m'a toujours appris que si une fille qui mange à sa faim elle te donne espoir jusqu'à demain @Mel Dedigama courage les soldats", peut-on lire en légende de la publication.