Mélanie Dedigama célibataire : rupture avec Vincent, les raisons dévoilées

C'est une triste nouvelle que Mélanie Dedigama et Vincent ont annoncée au cours d'un live Instagram, le 7 août 2022. La candidate de Secret Story 10 (2016) et le charmant brun ont révélé qu'ils ne formaient plus un couple aujourd'hui et ont expliqué pour quelle raison.

Il y a quatre ans, Mélanie Dedigama a officialisé le fait qu'elle était en couple. Si à l'époque, elle n'avait pas souhaité dévoiler son identité, elle l'a présenté dans La Bataille des couples en 2019. Mais aujourd'hui, leur relation est terminée. Une idylle qui a pris fin avant que la jeune femme ne parte en tournage pour la nouvelle télé-réalité de W9 Les 50. "Vincent et moi on s'est séparés il y a déjà un bon moment, il y a quelques semaines voire quelques mois de ça. On a rien dit parce qu'on voulait être sûrs et certains de prendre la bonne décision. Qu'on ne regrette pas nos choix et qu'on ne revienne pas sur cette décision qui avait été prise. En plus de ça, je pense que Vincent et moi on a toujours vécu normalement. Et on a voulu vivre une rupture normale, comme tout le monde, pas exposée", a tout d'abord confié la candidate de télé-réalité.

Mélanie Dedigama a vite précisé que Vincent et elle s'entendait "extrêmement bien" et qu'ils vivaient toujours ensemble pour le moment. "C'est vrai que quand on s'est séparés, on a voulu prendre le temps de cohabiter ensemble et de savoir si on prenait cette décision définitivement. Suite à ça, il y a plus de deux mois et demi, j'ai été appelée pour partir en tournage. Et on s'est dit que quoi qu'il arrivait, c'était mieux pour Naya que Vincent vive ici et s'occupe d'elle avec notre nany. On fera toujours tout pour Naya, elle passe en priorité. (...) Les raisons de notre rupture ne concernent personne. Mais il n'y a eu ni trahison, ni tromperie, ni mensonges", a -t-elle poursuivi.

Si elle n'a pas souhaité en dire plus sur les raisons de leur rupture, Vincent a précisé qu'ils n'étaient plus les mêmes personnes qu'à l'époque où ils se sont rencontrés. Malgré tout, ils s'entendent bien en tant qu'amis. "Pour être honnêtes avec vous pendant un petit moment un coup on était ensemble, un autre non. Et finalement on s'est rendus compte que notre relation était mieux quand on était pas en couple", a-t-il précisé. En conclusion, Mélanie Dedigama a expliqué qu'ils allaient continuer à vivre à Dubaï, "mais séparément". Malgré tout, chacun verra Naya (2 ans) tous les jours.