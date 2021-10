Hilona Gos, séparée de Julien Bert : "On a décidé de se séparer définitivement cette fois"

Ces derniers mois, la relation entre Hilona Gos et Julien Bert a connu de nombreux rebondissements. Après s'être séparés à plusieurs reprises, les deux jeunes stars des Marseillais sur W9 ont longtemps tenu en haleine leurs abonnés quant à l'avenir de leur couple. Et ce samedi 9 octobre 2021, la jeune femme a enfin levé le voile sur l'avenir de sa relation.

"Il est temps pour moi de prendre la parole au sujet de mon couple avec Julien" (voir diaporama), a-t-elle d'abord expliqué. Une relation "qui n'en est plus une", selon la jeune femme, "parce que l'on a décidé d'un commun accord de se séparer définitivement cette fois". "Il n'y aura pas de retour. On a vraiment bien réfléchi, peser le pour et le contre et... C'est trop de destruction, trop de souffrance, on s'est fait beaucoup trop de mal", a-t-elle ensuite mentionné.

Une relation qui a fortement marqué cette dernière qui a partagé que leurs caractères n'étaient plus compatibles. "C'est très dur... Mais quand tu réalises que tu te fais plus de mal qu'autre chose, des fois il vaut mieux partir", a-t-elle ensuite indiqué. Au sujet de sa relation avec Julien Bert, Hilona Gos a révélé qu'elle était devenue une personne qu'elle n'aimait pas. Trop "méchante" et "matérialiste", la jeune femme de 25 ans n'a pas apprécié l'image qu'elle véhiculait. Une perception qui a d'ailleurs été pointée du doigt par ses abonnés qui, selon ses propos, ont été nombreux à lui faire la remarque. Désormais, cette dernière souhaite être entourée des gens qu'elle aime et"vivre de belles choses". Tout porte à croire qu'Hilona Gos est désormais déterminée à aller de l'avant.

Pour rappel, les deux candidats se sont mis en couple lors de la saison 7 des Princes et des princesses de l'amour, en 2019. Ils avaient, peu de temps après, annoncé leurs fiançailles dans la même émission. Mais en décembre dernier, Hilona Gos était apparue en larmes sur les réseaux sociaux pour annoncer leur rupture. Une brève séparation puisqu'en juillet dernier, les deux candidats avaient annoncé, à demi mot, une énième réconciliation.