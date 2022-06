"On a perdu deux fois un enfant" : Hilona Gos fait des révélations sur sa relation avec Julien Bert

Aujourd'hui, Hilona Gos est une femme heureuse. L'ancienne candidate de 10 Couples parfaits (2017, sur TFX) ou d'Objectif Reste du monde (2021, sur W9) file le parfait amour avec Paul-André, un homme avec lequel elle avait déjà vécu une histoire d'amour. Mais par le passé, elle a vécu des moments très difficiles avec Julien Bert notamment. Sur sa chaîne YouTube, elle s'est livrée sans tabou.

Hilona Gos a lancé son Hiloshow. Et pour sa première vidéo, elle a souhaité répondre aux questions de ses abonnés. Ainsi, elle a dévoilé comment elle avait rencontré Paul-André et s'est confiée sur sa relation difficile avec sa maman. Elle est aussi revenue sur sa relation avec Julien Bert, qui était tumultueuse vers la fin. Et les internautes comprennent mieux pour quelle raison désormais.

Si Hilona Gos était autant à fleur de peau lors de ses derniers tournages, c'est notamment parce qu'un drame avait fragilisé son histoire d'amour avec le toulousain. "Il nous est arrivé quelque chose dans notre relation qui nous a énormément affaiblis. Je n'en ai jamais parlé mais là, je vais le faire. On a perdu deux fois un enfant", a-t-elle avoué émue, face caméra. Ce triste événement, qui aurait pu les souder, n'a finalement fait que les éloigner et causer leur rupture. "Je lui ai vachement mis la faute dessus. J'ai cru que c'était de sa faute, parce qu'on se disputait beaucoup... alors que tout simplement, c'était normal. Et c'est là que tout a dégringolé. Je n'arrivais pas à me remettre de ça", a poursuivi la jeune femme de 26 ans.

Hilona Gos a ensuite révélé que si la première grossesse n'était pas prévue, la seconde était désirée. "Je pense que notre couple n'a jamais surmonté ça. Au lieu de consulter et de faire des efforts, chacun est parti dans son délire. Et ça c'est fini", a-t-elle conclu. Malgré tout, elle ne regrette pas leur "histoire incroyable".