Hilona Gos de nouveau en couple avec son ex : tendre bisou et câlins à Venise pour officialiser !

Fiancée à Julien Bert dans le passé, ils s'étaient rencontrés et mis en couple durant la saison 7 des Princes et princesses de l'amour en 2019. Après plusieurs séparations houleuses, Hilona Gos avait définitivement tourné la page après avoir découvert que Julien Bert batifolait avec Océane El Himer.

"Il y avait beaucoup d'amour, on s'aimait énormément, mais nous n'étions pas compatibles ! C'est pour ça qu'on s'est beaucoup déchirés et qu'on s'est remis, repartis, remis, repartis... Julien attendait beaucoup trop de moi, me demandait trop, et moi, je ne lui donnais pas assez.(...) Aujourd'hui, j'ai refait ma vie et je me suis complètement remise de la rupture. Tout va bien ! Roméo me manque tout le temps, mais il faut faire une vraie séparation. Je sais qu'il est super heureux avec Julien !" a-t-elle confié récemment dans une vidéo Youtube de son amie Giuseppa publiée le 4 mai 2022.

Du côté de Julien Bert, de nombreuses rumeurs lui prêtent une relation amoureuse avec Manue Cureau, l'ex-petite amie d'Antonin Portal, ancien candidat emblématique des Marseillais. Qui sait, peut-être officialisera-t-il bientôt avec elle ?