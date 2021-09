Les Marseillais : Une ex-candidate annonce sa rupture avec un footballeur

C'est une bien triste nouvelle que Manue Cureau a annoncée en story Instagram récemment. L'ancienne candidate des Marseillais (W9) est de nouveau célibataire.

La jeune femme de 32 ans semblait filer le parfait amour avec le footballeur franco-algérien Julien Lopez. Depuis l'officialisation de leur couple début janvier, Manue Cureau se plaisait à dévoiler des photos en compagnie de son cher et tendre. Certains internautes étaient donc surpris de voir qu'elle ne postait plus rien avec le joueur du Paris FC. Et il faut croire que nombreux sont ceux à l'avoir interrogée sur sa vie privée après avoir noté ce petit détail car elle a fini par poster : "L'heure est aux confessions. Après de nombreux questionnements, j'ai décidé de faire preuve de sincérité et de transparence avec vous. C'est le jeu des réseaux sociaux, on est content d'y partager une partie de notre vie perso. Il est donc normal d'en donner une suite. Je suis effectivement séparée, je ne rentrerai évidemment pas dans les détails. Aucune séparation n'est facile, mais mon tempérament positif prend le dessus. Je suis convaincue que dans la vie, tout arrive pour le mieux que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. A très vite pour de nouvelles aventures."

C'est donc une femme toujours aussi souriante que les internautes ont le plaisir de suivre sur les réseaux sociaux malgré cette nouvelle déception amoureuse. Pour rappel, Manue a été en couple avec Thomas Vergara. Elle a ensuite vécu une longue histoire d'amour avec Antonin Portal, une idylle que les téléspectateurs de W9 ont parfois pu suivre dans les Marseillais. "Notre relation arrivait au bout d'un cycle, nous n'avons pas su raviver la flamme. Au lieu de faire durer une histoire qui ne nous plaisait plus, nous nous sommes séparés en bons termes. Nous ne nous tirons pas dessus sur les réseaux sociaux, ni dans la vie de tous les jours. Moi, je suis retourné vivre chez mes parents, je me ressource", confiait le jeune homme à Télé Loisirs en décembre 2018.