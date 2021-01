Thomas Vergara : Son ex Manue en couple avec un footballeur, officialisation en photos

Une nouvelle arrivée dans la team Wags ! Manue Cureau, candidate de télé-réalité aperçue dans Les Marseillais, a officialisé sa relation avec son amoureux, star du ballon rond. Dimanche 3 janvier 2021, sur Instagram, la jeune femme de son vrai prénom Emmanuelle a partagé une tendre photo avec celui qui partage sa vie : le footballeur franco-algérien Julien Lopez.

Jogging gris, pull en laine et baskets pour lui ; ensemble jupe et pull en maille pour elle. C'est dans des tons doux que le couple a pris la pose devant son sapin de Noël joliment décoré dans leur appartement de Paris. Manue Cureau et Julien Lopez posent les yeux dans les yeux, prêts à se dévorer l'un l'autre. "Dernière photo avec notre sapin car en réalité à ce jour il ressemble plus à un saule pleureur qu'à un arbre de Noël ! Les fêtes de fin d'année s'achèvent, j'espère que vous êtes dans de bonnes conditions pour commencer 2021 du bon pied. Aujourd'hui Chill et demain en forme, plus déterminé que jamais à faire de cette année deviennent la nôtre ok ?! Bon dimanche à vous les copains !!", écrit la jeune femme. De son côté, le footballeur se fait discret sur les réseaux sociaux et n'a pas encore présenté sa belle à ses followers.