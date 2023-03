Julien Bert visé par de graves accusations : Mélanie Dedigama dans une "position délicate", elle brise le silence

Ces derniers jours, Julien Bert se retrouve dans la tourmente. Le célèbre candidat de télé-réalité est visé par de graves accusations prononcées par son ex Hilona Gos. Sur Youtube, cette dernière a partagé plusieurs vidéos dans lesquelles elle explique qu'il lui devrait énormément d'argent (à savoir 80 000 euros) mais surtout qu'il se serait montré violent à son égard. La jeune femme a rapporté un épisode en particulier lorsque, après une soirée arrosée, Julien Bert l'aurait étranglée. S'il a bien tenté de se défendre et de démentir les faits qui lui sont reprochés, Julien Bert a plus tard été accablé par des échanges téléphoniques dévoilés par Hilona, à travers lesquels il semble reconnaître d'avoir porté la main sur elle et s'excuse. "Je suis encore une fois désolé. Je n'aurais jamais aimé en arriver là. Je te le promets que je suis désolé", lui adresse-t-il.

À la fin de sa dernière vidéo, Hilona Gos, qui souffre d'une grave dépression, confie envisager de porter plainte pour de bon contre Julien Bert. "Je veux me battre pour faire entendre ma voix, pour faire entendre ce que j'ai vécu. C'est terminé. Je vais déposer plainte pour tout, que ce soit pour tous les sous qu'il m'a pris, ou tout ce qu'il m'a fait", assure-t-elle.

Qu'auriez-vous fait à ma place ?

Face à l'ampleur que prend l'affaire, Melanie Dedigama a décidé de s'exprimer. Et pour cause, elle est la nouvelle compagne de Julien Bert depuis leur coup de coeur sur le tournage des Cinquante l'été dernier. D'abord en retrait, elle a partagé un premier message en story Instagram dans la soirée de mercredi 1er mars. "Qu'auriez-vous fait à ma place ? Je découvre chaque jour en même temps que vous des éléments d'une histoire qui ne me concernait pas et dans laquelle je me retrouve impliquée malgré moi. Je découvre les vidéos d'une femme qui est profondément malheureuse et que j'ai moi-même envie de soutenir. Ma position est évidemment très délicate", explique-t-elle mitigée.

Et de continuer sans réellement prendre position : "Voilà pourquoi je restais dans le silence. Afin de ne blesser personne, pour ne pas être maladroite. Je condamne évidemment toutes formes de violences, qu'elles soient faites à des femmes comme à des hommes et n'importe quels êtres vivants. La violence doit être punie. La justice est là pour prendre la parole face à cette situation car elle est la mieux placée pour prendre une décision".