"Il y a toujours quelque chose pour nous séparer..." : Mélanie Dedigama et Julien Bert se confient sur leur relation

Il y a de quoi rendre fou les internautes. Depuis plusieurs mois, Mélanie Dedigama et Julien Bert s'affichent très proches sur les réseaux sociaux, toujours prêts à relever des défis loufoques ensemble. Mais les deux candidats de télé-réalité qui se sont rencontrés sur le tournage des Cinquante (W9) prennent bien soin de brouiller les pistes sur la nature de leur relation. Sont-ils de simples amis ou fous amoureux ? Pour l'heure, le mystère reste entier.

On comprend néanmoins facilement que Mélanie et Julien ont beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Lors d'un question/réponse réalisé sur Instagram mercredi 1er février, l'ex-figure de Secret Story l'a d'ailleurs confirmé. "Comment qualifierais-tu ta relation avec Julien ?", lui a-t-on demandé. Ce à quoi elle a répondu avec son coeur : "Très saine, très drôle, extrêmement bienveillante et on ne s'ennuie jamais". Mélanie Dedigama a accompagné sa confidence d'une photo de leur duo en train de manger un sandwich dans un restaurant au bord de l'eau.

Julien Bert a plus tard repartagé cette story, pour y ajouter son petit commentaire. "On n'a pas de mots à mettre sur ça... Hormis le fait qu'elle est incroyable", a-t-il rebondi. Et d'ajouter avec humour, en référence au contexte du cliché : "Je rajouterais qu'il y a toujours quelque chose pour nous séparer... Là c'est un jet d'eau et une mouette". (Voir notre diaporama).

Quid de l'ex de Mélanie, Vincent ?

Lors de son échange avec sa communauté, Mélanie Dedigama a également eu le droit à une question sur sa situation avec Vincent, son ex et père de sa fille Naya (2 ans). "Tout le monde va très bien, tout le monde s'entend très bien. On a trouvé très rapidement un terrain d'entente qui convenait aussi bien à Naya qu'à nous. C'est le top, Naya est très heureuse, ce qui est l'essentiel pour nous", a-t-elle alors assuré.

C'est au mois d'août 2022 que la belle brune a annoncé leur rupture. Sans vouloir rentrer dans les détails, elle expliquait qu'il n'y avait eu "ni trahison, ni tromperie, ni mensonges" et qu'ils s'étaient simplement rendus compte qu'ils étaient plus heureux lorsqu'ils ne formaient pas un couple. En conclusion, Mélanie Dedigama confiait qu'ils allaient continuer à vivre à Dubaï tous les deux, "mais séparément".