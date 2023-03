Diaporama : Julien Bert visé par de graves accusations : Mélanie Dedigama dans une "position délicate", elle brise le silence

1 / 16 Julien Bert visé par de graves accusations : Mélanie Dedigama dans une "position délicate", elle brise le silence

2 / 16 Face aux lourdes accusations qui visent Julien Bert, sa compagne Mélanie Dedigama a décidé de briser le silence dans la soirée de mercredi 1er mars. Julien Bert et Mélanie Dedigama se confient sur leur relation - Instagram © Instagram

3 / 16 L'ancienne candidate de télé-réalité se dit dans une situation très "délicate", partagée entre son amour pour Julien et son envie de soutenir son ex Hilona. Julien Bert et Mélanie Dedigama en couple ? © Tiktok Julien Bert

4 / 16 " Qu'auriez-vous fait à ma place ? Je découvre chaque jour en même temps que vous des éléments d'une histoire qui ne me concernait pas et dans laquelle je me retrouve impliquée malgré moi. Je découvre les vidéos d'une femme qui est profondément malheureuse et que j'ai moi-même envie de soutenir. Ma position est évidemment très délicate ", a-t-elle écrit. Mélanie Dedigama - Avant-première du film "Lola et ses frères" au cinéma UGC Goerge V à Paris le 20 novembre 2018. © Giancarlo Gorassini/Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini

5 / 16 La maman de Naya préciser néanmoins " condamner toute forme de violences, qu'elles soient faites à des femmes comme à des hommes et n'importe quels êtres vivants " et entend bien laisser la justice faire son travail. Mélanie Dedigama sur Instagram © Instagram

6 / 16 Car, à la fin de sa dernière vidéo Youtube, Hilona Gos a laissé entendre qu'elle envisageait de porter plainte contre Julien Bert. Exclusif - Rendez-vous avec Julien Bert (Les Marseillais) et sa compagne Hilona à Saint-Tropez, le 3 août 2020. © Luc Boutria / Nice Matin / Bestimage © BestImage, Luc Boutria / Nice Matin / Bestimage

7 / 16 Car non seulement il aurait porté la main sur elle mais, en plus, il lui devrait beaucoup d'argent. Hilona et Julien Bert sur Instagram. © Instagram

8 / 16 Et pour être certaine qu'on la croit, elle a dévoilé certains de leurs échanges téléphoniques où il reconnaît n'avoir pas pu payer son loyer ni la dette de 100 000 euros qu'il doit à la société de shampoing qu'ils avaient lancée ensemble.

9 / 16 Julien Bert et Mélanie Dedigama en couple ? © Tiktok Julien Bert

10 / 16 Le 26 février 2023, la jeune femme a posté une vidéo dans laquelle elle révèle avoir été battue par son ex. © Instagram, Julien Bert

11 / 16 À plusieurs reprises dans la vidéo, Hilona Gos apparaît en larmes et dit souffrir d'une grave dépression en raison des problèmes financiers qu'elle rencontre à cause de Julien. © Instagram, Hilona Gos

12 / 16 Hilona et Julien Bert sur Instagram, juillet 2020. © Instagram

13 / 16 Hilona et Julien Bert sur Instagram, juillet 2020. © Instagram

14 / 16 Julien Bert et Hilona sur Instagram, novembre 2020 © Instagram

15 / 16 Hilona Gos a été en couple avec Julien Bert © Instagram, Hilona Gos