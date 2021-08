Mélanie Dedigama "séquestrée" par Vincent ? Sa terrible révélation après les rumeurs

Le 29 juillet 2021, Mélanie Dedigama était en pleine crise de nerfs en story Instagram. Et il y avait de quoi ! L'ancienne candidate de Secret Story (saison 10, en 2016) a été enfermée sur le balcon par son compagnon Vincent, alors que leur fille était à l'intérieur de la maison. Un sujet sur lequel elle est revenue le 9 août.

Depuis qu'elle a raconté son histoire sur Instagram, il est dit que Vincent l'a séquestrée. Las d'entendre toutes les critiques sur l'homme qui partage sa vie, Mélanie Dedigama a souhaité faire une mise au point lundi. "Je reçois plein de messages concernant l'histoire avec Vincent qui m'aurait soit-disant séquestrée. C'est n'importe quoi, il ne m'a jamais séquestrée et il ne me séquestrera jamais. J'ai déjà été séquestrée, oui vous ne connaissez pas toute ma vie, et croyez moi ce n'est pas du tout ça", a tout d'abord confié la maman de Naya (1 an). Elle a ensuite assuré que le beau brun n'avait pas fait exprès de l'enfermer sur le balcon, qu'il était tout simplement "étourdi".

"Il est parti faire les courses, il n'avait pas de réseau sur son téléphone. J'avais 1% de batterie en plus. Quand il est parti, j'étais au téléphone pour le travail donc je n'ai pas vu qu'il m'avait enfermée. J'avais le baby phone avec moi et je me suis rendue compte une fois qu'il est parti que j'étais enfermée. J'ai paniqué, j'ai pété les plombs parce que Naya fait des arrêts respiratoires. En plus si elle venait à se réveiller ou pleurait je ne pouvais pas intervenir. Enfin si, j'aurais pété la vitre. Mais à aucun moment il voulait m'enfermer", a précisé Mélanie. Elle a tenu à dire que Vincent était un "très bon papa" qui s'occupait parfaitement de leur princesse Naya. "C'est juste moi qui ait pété les plombs parce que je suis fatiguée et il fait souvent des bêtises. Et ça, ça a été le truc de trop car pour moi c'était ne pas être responsable. Sinon il est très responsable, gentil, c'est une très bonne personne", a-t-elle conclu. De quoi mettre les choses au clair.