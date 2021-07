Mélanie Dedigama, sa fille laissée sans surveillance : Vincent blâmé, "je l'ai mis dehors !"

Mélanie Dedigama et son compagnon Vincent seraient-ils au bord de la rupture ? Les dernières stories Instagram de la jolie brune ont en tout cas fini de prouver qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre les parents de Naya (1 an). En effet, jeudi 29 juillet 2021, Mélanie Dedigama s'est saisie de ses réseaux sociaux pour filmer sa crise de nerfs, elle qui venait de se faire enfermer sur le balcon par Vincent.

"Je vous explique, Vincent ça fait une heure qu'il m'a enfermé sur le balcon, il s'est barré dehors faire des courses, il m'a laissé avec le babyphone mais il m'a enfermé sur le balcon alors que ma fille fait des arrêts respiratoires ! Il n'y a personne dans l'appartement, je suis bloquée, enfermée encore une fois, la tête de ma mère je crois que je vais lui démonter sa gueule ! Lui, je ne peux plus, vraiment je suis en plein pétage de plombs", s'est-elle emportée avec nervosité.

Un peu plus tard, Mélanie Dedigama a indiqué que le père de sa fille était rentré de ses courses. S'en serait alors suivi une conversation houleuse entre eux. "Évidemment, vous vous doutez que je lui ai demandé 'pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ?' - parce que ce n'est pas la première fois en plus - 'pourquoi tu ne réfléchis pas, on a un bébé qui fait des arrêts respiratoires, même si ce n'est pas ça, elle peut se réveiller, elle peut pleurer, elle peut être perdue, elle n'est pas chez elle, il n'y a personne pour intervenir s'il y a le moindre soucis... En plus, il m'enferme dehors avec le chien qui est en train de péter de chaud, qui n'a même pas un bol d'eau !", a-t-elle précisé encore très remontée.

J'en ai rien à foutre qu'il se sente affiché

Une mésaventure qui fait sérieusement douter l'ex candidate de Secret Story (2016) de sa relation avec Vincent. "C'est ça quotidiennement, je suis à bout : à bout de penser à tout, de tout gérer, je suis fatiguée, je ferme tout le temps ma gueule mais là franchement j'en ai ras le bol. Donc là voilà, ça va répondre à vos questions, pourquoi vous ne voyez plus Vincent ? Parce que je n'en peux plus !", a-t-elle avoué. Et d'ajouter : "J'en ai rien à foutre qu'il se sente affiché sur les réseaux sociaux, peut être que comme a il comprendra que je suis fatiguée. Alors là, je lui ai dit 'tu sors', je l'ai mis dehors."

Quelques heures plus tard, Mélanie Dedigama a repris la parole pour annoncé que son compagnon était finalement rentré. Calmée mais très émue, elle a confié son désespoir. "Je suis déçue, je suis triste parce que la situation est comme ça depuis longtemps et que j'ai l'impression que le choses ne changeront jamais, j'ai tout essayé pour avoir des conversations, franchement c'est désespérant, mais voilà c'est comme ça..." De son côté, Vincent ne s'est pas exprimé.