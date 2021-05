Mélanie Dedigama et Vincent au bord de la rupture ? "Ce n'est pas la folie..."

Depuis deux ans, Mélanie Dedigama est en couple avec Vincent. Ensemble, ils ont eu une petite fille prénommée Naya (11 mois) et partagent leur quotidien, sans filtre sur les réseaux sociaux. L'ancienne candidate de Secret Story (saison 10, en 2016) ne cache rien à ses abonnés. Et le 27 mai 2021, les nouvelles n'étaient pas réjouissantes.

Ces derniers temps, Mélanie Dedigama et Vincent ne sont pas apparus ensemble sur les réseaux sociaux. Nombreux sont donc les internautes à s'être interrogés sur leur relation. Certains n'ont pas hésité à envoyer des messages privés à la jeune femme pour savoir si elle était de nouveau célibataire. Transparente, elle a tout raconté à ses fans.

"Je reçois beaucoup de messages concernant mon couple avec Vincent, demandant si on était séparés. On n'est pas séparés, c'est juste que parfois dans un couple, il y a des choses à surmonter. Ce n'est pas toujours rose au quotidien et ce n'est pas moi qui vais vous faire croire que j'ai un couple parfait alors que je pense que c'est le cas chez très peu de personnes, voire chez personne. Voilà pourquoi je ne fais pas forcément de stories avec Vincent. On n'est pas forcément en froid, mais il y a des hauts et des bas comme dans tous les couples Et ces derniers temps, ce n'est pas la folie. Il n'y a pas d'histoire de tromperie ou de mensonges. C'est juste que parfois au quotidien avec la fatigue etc, les choses sont ainsi", a expliqué Mélanie Dedigama. Les personnes qui la suivent peuvent donc espérer une réconciliation prochainement.

Ce n'est pas la première fois que Mélanie Dedigama évoque ses problèmes de couple. Elle a notamment déjà expliqué que la venue d'un enfant peut avoir des incidences sur les histoires d'amour.