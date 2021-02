Mélanie Dedigama maman "traumatisée" : son couple parfois en difficulté depuis la naissance de Naya

Mélanie Dedigama a eu la peur de sa vie, le 7 février 2021. Sa fille Naya (8 mois) a frôlé la mort comme l'ex-candidate de Secret Story (2016) l'avait confié en story Instagram. Le 17 février, elle a fait de nouvelles confidences inquiétantes.

"Hier, elle était couchée comme d'habitude avec son lapin sur le visage, sauf qu'elle n'avait pas la tototte et elle dormait profondément et le lapin l'a empêché de respirer... Et je pense que c'est comme ça que le Nanny Care [un moniteur de mouvements et de surveillance respiratoire positionné sous le lit du bébé, NDLR] s'est mis à sonner", a notamment confié Mélanie Dedigama il y a dix jours. Depuis, elle fait tout pour que Naya ne dorme plus avec son fameux lapin. Malgré tout, elle a révélé mercredi qu'elle avait eu une nouvelle frayeur.

A l'occasion d'une session de questions/réponses, un internaute lui a demandé si sa fille parvenait à dormir sans son doudou. "Elle a son lapin pour s'endormir et ensuite, je le lui retire. Je suis très angoissée après ce qu'il s'est passé. Je ne vais pas vous mentir, je me lève toutes les heures la nuit pour vérifier qu'elle n'est pas sur le ventre également. Car son nanny a résonné avant-hier car elle était sur le ventre. Ou parce qu'elle avait dépassé le nanny, je ne sais pas trop...", a répondu la compagne de Vincent. Une angoisse que toutes les mamans peuvent comprendre.

Pas de bébé 2 pour Mélanie Dedigama

Fort heureusement, sa merveille va bien et la comble de joie au quotidien. Un amour qu'elle n'est semble-t-il pas prête à multiplier avec la venue d'un autre bébé. "Je suis traumatisée par le manque de sommeil et la difficulté que c'est d'avoir autant de changements auxquels on ne nous prépare pas, ne s'attend pas et qui restent très tabou. J'ai pris une telle claque de la vie en devenant maman que je vais mettre un moment à m'en remettre", a-t-elle écrit.

La venue d'un bébé change notamment la vie de couple. On n'a plus autant de temps à consacrer à sa moitié. "On s'adapte et on fait tout en fonction d'elle. On manque de sommeil, de patience et de tolérance parfois. On s'est énormément disputés, on a vécu des moments très compliqués", a-t-elle admis auprès de ses abonnés. Mais à chaque fois, tout s'arrange entre Mélanie et Vincent. Le couple s'aiment toujours plus que tout et c'est le principal.