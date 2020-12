Melanie Dedigama maman : le visage de sa fille Naya enfin dévoilé

Le 13 juin dernier, Mélanie Dedigama a annoncé la naissance de son premier enfant. Avec son chéri Vincent, elle a accueilli une petite fille prénommée Naya. Très soucieuse de son bien-être, l'ex candidate de télé-réalité n'a jamais souhaité partager le visage de son bébé avec ses abonnés, jusqu'à lundi 30 novembre 2020, plus de cinq mois après son accouchement.

Sur Instagram, Mélanie Dedigama a finalement accepté de passer le cap en partageant une adorable série photos de Naya qui apparaît tout sourire sur chaque image. "Je vous présente l'amour de ma vie !! L'amour le plus incroyable du monde. L'amour le plus fort, le plus sincère, le plus sain, le plus indescriptible... l'amour éternel l'amour infini !!!", a-t-elle légendé. La jolie brune explique ensuite pourquoi elle partage enfin la bouille de sa fille après une longue hésitation. "Je le fais avant tout pour moi parce que j'ai envie de partager ça avec vous ainsi que Vincent. Mais aussi parce que beaucoup d'entre vous ont suivi toute ma grossesse avec beaucoup d'attention, de bienveillance, d'amour et de sincérité, alors c'est aussi une façon pour moi de vous remercier d'être toujours aussi présent(e)s et toujours plus nombreux et nombreuses...", écrit-elle, reconnaissante.

Très vite, le craquant visage de Naya a fait l'unanimité auprès des internautes mais aussi auprès des copines de télé de Mélanie Dédigama. Jesta Hillmann, Sarah Lopez, Charlène Le Mer ou encore Alizée (Pékin Express) ont toutes laissé de tendres commentaires.