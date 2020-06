Mélanie Dedigama maman : première photo de sa fille, le prénom dévoilé

Mélanie Dedigama et son chéri Vincent sont sur un petit nuage ! Le 13 juin 2020 l'ancienne candidate de Secret Story 2016 a annoncé la naissance de son premier enfant. C'est donc une petite fille que ses parents ont choisi de prénommer Naya qui vient agrandir la famille. Sur son compte Instagram, la jolie blonde a annoncé la grande nouvelle à ses followers.

"C'est très émue et remplie d'émotions qu'avec Vincent nous vous présentons NAYA notre fille qui est née à 38 SA +4 jours à 3,550kg et 51 cm qui se porte à merveille et qui nous comble de bonheur et d'amour. Excusez nous pour ce long silence nous en avions besoin et nous vous remercions pour tous vos messages très attachants que nous avons pu recevoir. (...) Je vous souhaite à toutes, (celles qui sont dans le même cas que moi) de pouvoir vivre un moment aussi magique avec votre nouveau né. On vous envoie plein d'amour et on vous aime, avec toute notre tendresse. Naya Vincent & moi" écrit-elle avec amour.

De son côté, Vincent a annoncé la grande nouvelle en écrivant : "C'est avec beaucoup d'émotions que nous vous présentons notre fille, Naya, 3kg550 et 51cm. Mélanie a été extraordinaire ces derniers jours, pour l'éternité je t'aime, tout comme mon petit amour qui a vu le jour et dont je suis déjà totalement amoureux. Vous êtes les femmes de ma vie, je vous aime de tout mon être. Nous avons souhaité profiter de ces premiers jours tous les trois, en nous coupant un peu des réseaux, j'espère que vous pourrez nous comprendre et respecter notre choix. Nous nous réjouissons de pouvoir partager pleins de nouvelles choses avec vous. Merci pour tous les messages que nous avons déjà reçu, vous êtes des anges."

C'est le 1er janvier 2020, pour bien commencer la nouvelle décennie, que la jeune femme a annoncé sa grossesse, toujours sur Instagram. "Pour cette belle et nouvelle année qui commence, nous avons décidé avec Vincent de vous annoncer que j'ai pris 10kg de bonheur et que je ne peux plus cacher mon bidon car ça devient beaucoup trop compliqué", écrivait-elle alors en légende d'une photo où elle dévoilait pour la toute première fois son baby bump.

En couple avec Vincent, qu'elle a rencontré lors du tournage de La Villa des coeurs brisés 4 (2019), Mélanie Dedigama file la parfait amour avec sa moitié. "Je suis la femme la plus heureuse du monde parce que j'ai rencontré l'homme de mes rêves, que je l'aime éperdument et que je ne souhaiterais vivre tout ça avec personne d'autre que lui", se confiait-elle dans la suite de son post Instagram.

Aujourd'hui, les amoureux comptent bien mettre leur vie de voyages entre parenthèses pour se consacrer à la plus belle des aventures : être parents.

Félicitations à la petite famille !