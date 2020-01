Mélanie Dedigama enceinte : "Kilos, nausées, insomnies"... Premières confidences

L'année 2020 sera synonyme de changement pour Mélanie Dedigama et son compagnon Vincent. Le couple, qui s'est rencontré lors du tournage de La Villa des coeurs brisés 4 (2019), attend son premier enfant, une nouvelle que la future maman a annoncée le 1er janvier 2020, sur Instagram.

La candidate de télé-réalité révélée en 2016 dans Secret Story 10 a en effet surpris ses abonnés au premier jour de la nouvelle année. Après avoir adressé ses voeux aux personnes qui la suivent, Mélanie Dédigama a expliqué avoir pris "10 kilos de bonheur". "Pour cette belle et nouvelle année qui commence, nous avons décidé avec @vinclrq de vous annoncer que j'ai pris 10kg de bonheur et que je ne peux plus cacher mon bidon car ça devient beaucoup trop compliqué. Au début je ne le savais pas et je voyais les articles défiler [des rumeurs de grossesse, NDLR], je rigolais toute seule... Et puis j'ai fini par avoir quand même quelques doutes et coucou les kilos, les nausées, les insomnies, les hormones en feu et tout ce qui va avec. Je suis la femme la plus heureuse du monde parce que j'ai rencontré l'homme de mes rêves que je l'aime éperdument et que je ne souhaiterais vivre tout ça avec personne d'autre que lui. Je vous aime de tout mon coeur et encore une fois bonne année à tous", a-t-elle légendé une photo de Vincent et elle.

Le couple a posé tout sourire, avec un t-shirt sur lequel il était inscrit "bientôt maman" pour l'un et "bientôt papa" pour l'autre. Mélanie a choisi un haut qui s'arrête au-dessus du nombril, afin de mettre son bidon arrondi en avant. Toutes nos félicitations aux futurs parents !