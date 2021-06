Mélanie Dedigama, sa fille Naya frôle la mort : encore tremblante, elle raconte...

La soirée du 22 juin 2021 aurait pu virer au cauchemar pour Mélanie Dedigama et son compagnon Vincent. En story Instagram, la candidate de Secret Story 10 (2016) a expliqué que sa petite fille Naya (11 mois) avait une fois de plus frôlé la mort.

Après avoir passé une bonne journée en famille, Mélanie Dedigama a couché sa petite fille Naya. Elle a ensuite profité d'une soirée en amoureux, à la maison, avec son cher et tendre Vincent. Mais, alors qu'ils étaient en train de regarder un film, les tourtereaux ont connu une grosse frayeur. Grâce à la présence d'un moniteur de mouvements et de surveillance respiratoire positionné sous le lit du bébé, ils ont découvert que leur fille avait arrêté de respirer.

"On était en train de regarder un film avec Vincent et tout d'un coup, le Nanny s'est mis à sonner. Vincent a couru. Elle avait la tête dans son matelas et elle ne respirait plus. Il a dû la 'secouer' trois fois pour qu'elle reprenne son souffle. Donc toutes les mamans qui me demandent si le Nanny est quelque chose d'indispensable s'il vous plaît achetez-en un, ça n'a pas de prix. Ca vient une fois de plus de sauver la vie de ma fille", a-t-elle expliqué en vidéo. Et de préciser que Vincent ne l'a pas secouée comme elle l'a dit mais qu'il l'a simplement bougée, car il ne faut jamais secouer un bébé. Puis, Mélanie Dedigama a posté une photo sur laquelle on peut voir Naya dormir dans son lit. "Elle a vraiment repris son souffle après que Vincent l'a bougée trois fois. Une fois de plus, on a eu la peur de notre vie, on en tremble encore. Et cette fois-ci, ce n'était pas une question de doudou. Elle dormait la tête face à son matelas", peut-on lire en légende.

Ce n'est en effet pas le première fois que Naya frôle la mort. En février dernier, alors que Mélanie Dedigama et Vincent étaient en soirée chez des voisins, la nounou leur a fait savoir que leur fille avait arrêté de respirer à cause de son doudou. "En fait hier soir le Nanny Care a sonné parce que Naya a arrêté de respirer. (...) Donc Manette [la nounou, NDLR] a pris Naya, l'a soulevée, et Naya a repris son souffle, Dieu merci. (...) Naya, depuis toujours elle dort avec ses lapins et elle a toujours réussi à les dégager, à les enlever, et on regarde constamment le baby phone. Hier, elle était couchée comme d'habitude avec son lapin sur le visage, sauf qu'elle n'avait pas la tototte et elle dormait profondément et le lapin l'a empêchée de respirer...", expliquait-elle.