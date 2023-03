Julien Bert visé par de graves accusations : il admet être "coupable" et fait une annonce "osée" et inattendue

Au tout début du mois de mars, c'est une Hilona Gos brisée et souffrant d'une grave dépression qui est apparue sur Youtube, où elle a partagé plusieurs vidéos bouleversantes. Celles-ci visaient son ex Julien Bert qu'elle accuse de lui devoir pas moins de 80 000 euros. Une dette énorme due à son refus de payer le loyer de la maison qu'ils ont partagée ou encore aux trop nombreuses notes de frais rattachées à leur société de shampoing (jusqu'à 100 000 euros). Résultat, aujourd'hui, c'est Hilona qui se retrouve à devoir rembourser tout cet argent. La jeune femme a également rapporté des faits de violences, et notamment un épisode lors duquel Julien Bert l'aurait étranglé. Des faits graves qu'il a reconnu comme on le comprend grâce à un échange téléphonique dévoilé. Désemparée, la candidate de télé-réalité révélait à la fin son intention de porter plainte contre celui qu'elle a aimé "pour tout".

Ce dernier était de son côté resté en retrait. Mais, mercredi 8 mars, sur TikTok, Julien Bert est enfin sorti du silence. Via une vidéo où défilait un long message, il admet être "coupable de beaucoup de choses" mais "pas forcément de tout" ce dont on l'accuse. Il liste d'ailleurs toutes ses erreurs : "J'ai menti à ma famille pour ne pas les inquiéter, j'ai menti à mes amis par honte du jugement. J'ai menti à mes associés pour ne pas les effrayer. J'ai menti à des personnes pour qui j'aurais TOUT donné... par peur de les perdre".

Julien Bert saisit la justice à son tour

Julien Bert explique par ailleurs ne pas en vouloir à son ex Hilona pour avoir tout déballé même s'il ne cautionne pas sa manière de faire. "Je m'en veux de ne pas avoir su être présent pour l'aider, la soutenir et lui répondre lorsque j'en avais encore la possibilité", regrette-t-il, assurant vouloir aujourd'hui "prendre ses responsabilités". Mais le jeune homme a bien l'intention de se défendre également, et pour cela, il a décidé de "porter plainte pour de nombreux faits". L'objectif serait pour lui d'obtenir "légalement les réparations de certaines manipulations qui avaient pour unique but de [le] détruire".

"Aujourd'hui, j'ai tout à prouver, à me prouver à moi surtout. Je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai déçus. Je m'excuse d'avoir fait de mauvais choix et de ne pas avoir réussi à les assumer. Je m'excuse d'avoir eu certains comportements inappropriés", déclare-t-il également. Et de conclure en s'adressant à Hilona : "Je m'excuse auprès d'Hilona de lui avoir menti sur une chose bien plus importante que tout ce qu'elle a pu me reprocher. À savoir, lui promettre qu'on se retrouverait un jour et que je ne ressentirais plus jamais ça pour quelqu'un d'autre. Parce que, là encore, je me suis menti à moi-même".