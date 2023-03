Diaporama : Julien Bert visé par de graves accusations : il admet être "coupable" et fait une annonce "osée" et inattendue

Julien Bert visé par de graves accusations : il admet être "coupable" et fait une annonce "osée" et inattendue

Au tout début du mois de mars, Hilona Gos a partagé plusieurs vidéos bouleversantes visant son ex Julien Bert. Exclusif - Rendez-vous avec Julien Bert (Les Marseillais) et sa compagne Hilona à Saint-Tropez. © Luc Boutria / Nice Matin / Bestimage © BestImage, Luc Boutria / Nice Matin / Bestimage

Elle l'accuse de lui devoir pas moins de 80 000 euros et a également rapporté des faits de violences. Hilona Gos a été en couple avec Julien Bert © Instagram, Hilona Gos

Des faits graves que Julien Bert a reconnu comme on le comprend grâce à un échange téléphonique dévoilé.

5 / 13