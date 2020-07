Alix (Les Marseillais) agressée et blessée par la police : nouvelles photos choc

Alix a vécu l'une des pires soirées de sa vie, si ce n'est LA pire, dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juillet 2020. Actuellement en vacances à Marbella, la candidate de télé-réalité récemment apparue dans Les Marseillais aux Caraïbes (W9) a été violemment agressée par la police. Après avoir raconté les faits, elle a dévoilé de nouvelles photos glaçantes de ses blessures sur Instagram, le 30 juillet.

C'est à la sortie d'une boîte de nuit que la police l'a attaquée, ainsi qu'un ami à elle. N'ayant pas de vidéos de l'agression, Alix a une fois de plus demandé à ses abonnés d'envoyer des images à ses amis s'ils ont pu filmer la scène afin qu'elle puisse s'en servir contre les hommes qui l'ont violentée. "Si quelqu'un a pu filmer le moment où les policiers se sont jetés sur moi pour me faire tomber du ponton duquel je filmais (au moins 1,20m de hauteur) pendant que j'essayais de les empêcher de me voler mon téléphone avec les preuves de leur culpabilité, juste avant de me jeter au sol et de m'étrangler à deux mains et genoux sur la poitrine, je vous le demande s'il vous plaît : envoyez les à Samy et Kamil. C'est très important #jedemandejustice", a-t-elle écrit.

L'ancienne compagne de Benjamin Samat a ensuite partagé une photo sur laquelle on peut découvrir un gros hématome sur sa cage thoracique. Alix a aussi mis en avant les traces de strangulation sur son cou, ainsi qu'un cliché de son dos recouvert par un immense hématome, car elle a été allongée sur un trottoir. Des images qui font froid dans le dos.

Alix raconte son agression

C'est hier qu'Alix a révélé son histoire en story Instagram. "Là, je suis devant le commissariat de police. On a été violentés par la police. Samy, ils l'ont tabassé, ils lui ont pété une dent. Et moi, regardez mes poignets, j'en ai partout [des hématomes, NDLR]. Je suis allée à l'hôpital, ils ont refusé de m'amener un avocat. Ils m'ont volé mon téléphone. J'avais publié les policiers en train de frapper Samy. C'est pour ça qu'ils m'ont attrapée. En fait, moi, j'étais en dehors. Et j'ai juste dit : 'Arrêtez de frapper mon ami parce que je filme.' Ils m'ont attrapée, tabassée", avait-elle expliqué. Ce soir-là, la rivale d'Océane El Himer a eu peur pour sa vie tant les policiers ont été violents. "Je suis choquée, regardez mon cou. Le policier m'a étranglée en me regardant dans les yeux, avec son genou sur ma poitrine. Je ne pouvais plus respirer. J'aurais pu y rester, ça aurait pu être très très grave", avait-elle poursuivi.

Selon Alix, son ami Samy a été pris à partie et "frappé gratuitement". Après qu'elle a raconté cette histoire, de nombreux candidats, parmi lesquelles Jazz et Sarah Lopez, lui ont apporté leur soutien.