Kylie Jenner et Travis Scott réunis pour les 2 ans incroyables de Stormi

Stormi a 2 ans ! Née le 1er février 2018, la fille de Kylie Jenner et Travis Scott a eu, cette année encore, une fête incroyable et démesurée pour célébrer son anniversaire. Après une sortie à Disney en famille et une fête ayant pour thème les papillons, les parents de Stormi lui ont concocté une très belle soirée. Pour cette magnifique fête, on prend (presque) les mêmes et on recommence ! Kylie et Travis ont organisé l'anniversaire de la petite Stormi dans le même espace que l'année dernière, dans le merveilleux monde de Stormi World (petit clin d'oeil à l'album Astroworld de son papa), un immense parc d'attractions ayant bien sûr la petite-fille de Kris Jenner pour star. Peluches, pulls, tee shirts, bonbons à son effigie, Stormi est déjà une vraie célébrité. Pour se repérer dans cet immense parc d'attractions comprenant plusieurs mondes magiques, un plan est à disposition des invités. Dans ce magnifique parc, des sons de Travis Scott résonnent dans les couloirs. Durant le parcours, Stormi a eu la chance de croiser Olaf mais aussi la Reine des neiges, Anna et de nombreux trolls.

Un peu plus loin, des manèges et une immense piscine boules ont été mis en place pour amuser tous les convives. Kris Jenner, Kim Kardashian et ses enfants, Kendall, Khloe et sa fille True,... Presque toute la famille Kardashian a admiré cette somptueuse mise en scène mais aussi d'autres célébrités comme Hailey Bieber ou John Legend, sa femme Chrissy Teigen et leurs enfants. En plus d'être la date d'anniversaire de Stormi, ce jour signe également la sortie officielle de la nouvelle gamme de maquillage de sa maman Kylie Jenner, inspirée (bien sûr) de sa craquante Stormi.

Sur Instagram, Travis a laissé une touchante déclaration d'amour à sa fille tout comme sa grand-mère Kris qui souhaite un très joyeux anniversaire à sa "belle et précieuse Stormi" mais aussi Kim Kardashian qui remercie Stormi d'être "la meilleure cousine possible pour ses bébés".