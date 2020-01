Kylie Jenner : Une poussette à 2000 euros pour sa fille Stormi

"Quand on aime, on ne compte pas", dit le dicton ! Kylie Jenner s'en fait la parfaite illustration. La superstar de 22 ans a craqué pour une poussette et un porte-couches pour sa fille Stormi, deux accessoires qui lui ont coûté plus de 3000 euros.

Kylie Jenner compte plus de 156 millions d'abonnés sur Instagram (et vient de devenir l'Instagrammeuse la plus suivie de la famille Kardashian, devant sa grande soeur Kim). Elle y partage son quotidien et a présenté à ses followers ses nouveaux accessoires favoris. La bombe est l'heureuse propriétaire d'une nouvelle poussette et d'un sac porte-couches Fendi, couverts du logo de la maison romaine.

"Le genre de truc qui m'excite aujourd'hui", écrit Kylie sur l'image. Ainsi, elle pourra se promener avec sa fille d'un an, Stormi, confortablement installée dans cette poussette d'une valeur de 2000 euros.

Le porte-couches est disponible à 1400 euros.