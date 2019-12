Kylie Jenner au ski avec Stormi, 1 an et demi, bluffante sur un snowboard

La fille de Kylie Jenner et Travis Scott peut déjà se vanter d'avoir un sacré équilibre. Alors qu'elle découvre la neige pour la première fois, la petite Stormi (1 an et demi) a déjà pris son premier cours de snowboard, sous le regard et le smartphone de sa maman.

Le 6 décembre 2019, la jeune maman de 22 ans a publié plusieurs photos et vidéos de cette virée au ski : adorable dans sa combinaison blanche accessoirisée de petites moufles, la petite Stormi a d'ores et déjà pris son premier cours de snowboard. Encouragée par sa maman, la fillette est apparue particulièrement habile sur la planche. Une adresse qui a semble-t-il ravi les quelques célèbres amies de Kylie Jenner sur le réseau social telles que Hailey Bieber, ou encore les soeurs Gigi et Bella Hadid.

Tout en passant du bon temps avec sa fille, la gourou beauté milliardaire profite également de ce voyage en compagnie de sa copine Yris Palmer. Les deux jeunes femmes ont d'ailleurs joué les mannequins pour une série de photos sur fond de sapins enneigés et large cheminée : tantôt en total look blanc signé Chanel, tantôt dans un ensemble monogrammé Fendi, Kylie Jenner n'a pas regardé à la dépense pour son dressing hivernal. Comme l'a précisé Page Six, ses deux bracelets en fourrure de lapin coûtent chacun près de 900 euros. Le col Chanel assorti coûte quand à lui la coquette somme de 2200 euros. Une petite folie quand on sait qu'elle a récemment vendu la majorité des parts de sa marque Kylie Cosmetics au géant Coty pour 540 millions d'euros...

