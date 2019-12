Kylie Jenner et Travis Scott rabibochés ? Il l'aimera "pour toujours"

Depuis l'annonce de leur séparation en octobre dernier, Travis Scott et Kylie Jenner sont souvent apparus ensemble, principalement pour le bien-être de leur fille Stormi (2 ans le 1er février prochain). Il n'en fallait pas plus pour que les fans croient à leur réconciliation. En promotion pour la sortie du projet JACKBOYS, Travis Scott s'est livré au magazine américain XXL.

C'est là qu'il a été questionné sur sa fille Stormi. "J'aime sa mère et cela pour toujours, a-t-il confié. La chose la plus difficile avec les relations de couple, c'est juste d'essayer que ce soit la chose la plus importante malgré un million de voix qui interfèrent."

Travis Scott était d'ailleurs présent à Los Angeles avec les Kardashian/Jenner pour Thanksgiving et Noël. "J'ai passé beaucoup de temps avec ma famille et ma fille, Stormi. Être père est tellement plus génial que ce que j'imaginais", a-t-il expliqué, précisant que sa fille est "l'un des meilleurs êtres humains" qu'il connaît. "Elle est ma meilleure amie. Elle rend ma vie plus facile. Elle m'inspire et me surprend chaque jour avec la manière dont elle pense. Sa mère et moi avions trouvé le nom de Stormi ensemble", a poursuivi l'interprète de Highest in the room.

Le 27 décembre 2019, Travis nous a offert le meilleur des cadeaux de Noël : l'album JACKBOYS et ses sept titres dont Had Enough, en feat avec Quavo et Offset ou encore Out West, avec Young Thug. Les fans ont eu le droit à un ultime présent de fin d'année, trois clips et le court métrage du son Jackboys.