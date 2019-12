Kylie Jenner et Travis Scott séparés : passeront-ils Noël ensemble avec Stormi ?

Malgré leur séparation, Kylie Jenner et Travis Scott auraient prévu de passer Noël ensemble, en tant que famille, pour le bien de leur fille Stormi (1 an et demi). Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils sont prêts à se remettre ensemble. D'après les informations de TMZ.com, qui citent une source proche de l'ancien couple, Kylie et Travis devraient fêter Noël ensemble à Los Angeles.

Ainsi, les deux parents de la fillette seront à ses côtés lorsqu'elle ouvrira ses (sans aucun-doute) nombreux cadeaux. Stormi, qui fêtera ses deux ans le 2 février prochain, commence à être assez grande pour comprendre l'importance des fêtes de fin d'année. Kylie et Travis sont tous les deux très impliqués à ce sujet et veulent rendre ce jour "très spécial" pour elle, en tant que famille.

La même source appuie sur le fait que Kylie Jenner et Travis Scott n'ont pas du tout prévu de se remettre ensemble, malgré le fait qu'ils passent toujours beaucoup de temps ensemble, notamment pour Halloween, Thanksgiving ou sur la tournée Astroworld. Il n'y aurait d'ailleurs aucune tension entre les deux parents, qui ont passé un week-end de Thanksgiving "super fun et chill" et seraient confiants pour l'avenir de leur famille.

Début octobre, TMZ.com avait annoncé la rupture entre Kylie Jenner et Travis Scott. "Après la tournée d'Astroworld et le voyage d'anniversaire de Kylie, tout s'est ralenti et ils ont été confrontés à une vie de parents normaux (...) Kylie ne pense qu'à sa vie de famille et veut vraiment un deuxième enfant. Elle a eu des soucis avec Travis, qui n'était pas prêt à lui donner tout ce qu'elle voulait. Kylie prend Kim comme modèle et veut ce qu'elle a avec Kanye", avait-il été expliqué dans la presse.