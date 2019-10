Kylie Jenner et Travis Scott séparés : Les raisons de leur rupture expliquées

TMZ.com lâchait une bombe mercredi en annonçant que Kylie Jenner était séparée de Travis Scott. Absent lors du week-end de mariage de Justin et Hailey Bieber, le rappeur semble effectivement avoir pris ses distances avec le clan Kardashian-Jenner. Selon nos confrères américains, il semblerait qu'ils aient décidé de faire une pause dans leur relation.

Ce jeudi 3 octobre 2019, TMZ.com donnent de nouvelles informations sur cette rupture hypothétique, qui n'a pour l'heure pas été confirmée par les principaux intéressés. Des sources supposément proches de Kylie et Travis disent que la décision a été prise il y a quelques semaines après une grande période de "lune de miel pleine d'amour" faite de tournée, de vacances et d'amour à donner à leur fille, Stormi (1 an et demi). "Après la tournée d'Astroworld et le voyage d'anniversaire de Kylie, tout s'est ralenti et ils ont été confrontés à une vie de parents normaux", explique TMZ.com, en indiquant qu'ils n'étaient tout simplement "plus amoureux".

Une autre source, à prendre avec encore plus de pincettes, a fourni des précisions au magazine People. "Il y a plusieurs raisons à leur séparation. Kylie ne pense qu'à sa vie de famille et veut vraiment un deuxième enfant. Elle a eu des soucis avec Travis, qui n'était pas prêt à lui donner tout ce qu'elle voulait. Kylie prend Kim comme modèle et veut ce qu'elle a avec Kanye", a-t-il été rapporté. Il ne reste plus qu'à démêler le vrai du faux. Notons que beaucoup de nos confrères américains annoncent déjà une guerre judiciaire entre Kylie et Travis pour la garde de la petite Stormi.