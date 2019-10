Mariage d'Hailey et Justin Bieber : Invités célèbres, une fortune en jus bio...

Lundi 30 septembre 2019, Hailey Baldwin et Justin Bieber se sont mariés pour la seconde fois, en Caroline du Sud. Un immense mariage religieux avec son lot d'invités (riches et) célèbres qui a réquisitionné une bonne partie du Montage Palmetto Bluff, hôtel de luxe qui fait face à l'océan. Restés très secrets sur ce grand jour, les époux Bieber n'ont rien publié sur les réseaux sociaux. Heureusement, nos confrères de TMZ.com sont là pour nous apporter quelques précisions sur cette grande cérémonie.

Kylie Jenner et Ed Sheeran conviés

Qu'en est-il du déroulé du week-end ? Les choses sérieuses ont débuté lundi, aux alentours de 18h pour le vin d'honneur. Puis tout le monde s'est déplacé du côté de la Somerset Chapel, où se tenait la cérémonie religieuse. Les invités étaient ensuite conviés au dîner, servi à 20h. Ils ont pu faire la fête dans cette belle salle de réception jusqu'à minuit, où 154 convives ont été servis. Pour ce qui est de la musique, Hailey et Justin avaient choisi la superbe voix de Daniel Caesar.

75 litres de jus bio à 1 200 dollars

Pour faire plaisir à leurs prestigieux invités, Hailey Baldwin et Justin Bieber ont dépensé sans compter. Ils ont ainsi commandé 75 litres de jus de fruit bio produits par une coopérative locale, aux parfums hyper-instagrammables : un jus au céleri, un à la pastèque, citron vert, concombre et menthe, carotte et pomme, concombre et pomme... Un choix définitivement healthy en adéquation avec les régimes alimentaires des mannequins présents au mariage, qui leur a coûté 1 200 dollars, toujours selon les informations de TMZ.com.

Nuit endiablée et bataille d'eau

On connaît désormais le programme détaillé de leur mariage, en tous cas pour la journée de lundi. Mais comme c'est la tradition aux États-Unis, les convives les plus proches des mariés sont invités à rester tout un week-end. TMZ.com, décidément bien informé, apprend que Justin et Hailey avaient prévu une soirée pyjama où leurs amis et familles ont pu regarder le film romantique N'oublie jamais (avec Ryan Gosling et Rachel McAdams).

Cette soirée avait pour thème "le carnaval" avec des stands de crème glacée, de bonbons, une gigantesque "soirée dansante" et un jeu en plein air. TMZ.com nous apprend que cette soirée endiablée s'est poursuivie jusqu'au bout de la nuit. Justin Bieber a d'ailleurs surpris tous les invités en débarquant à 1h du matin avec des pistolets à eau, surprise qui s'est transformée en bataille générale.

Pour rappel, Hailey et Justin avaient officialisé leur couple pour la première fois en 2016, avant que le chanteur ne se remette finalement avec son ex, Selena Gomez. Deux ans plus tard, ils se réconcilient et se remettent en couple. Quelques semaines plus tard, ils annonçaient leurs fiançailles. Ils s'étaient déjà mariés civilement le 13 septembre 2019, lors d'une sobre cérémonie new-yorkaise.