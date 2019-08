Justin Bieber et Hailey Baldwin défiés dans la rue par une boxeuse torride

Il ne fait pas tous les jours bon être une célébrité. Ce dimanche 4 août 2019, alors qu'il profitait d'une promenade en amoureux avec sa jeune épouse Hailey, Justin Bieber a eu droit à une petite visite surprise dans les rues de Beverly Hills, à Los Angeles. Des paparazzi ? Des fans tentant d'obtenir à tout prix un autographe de la star ? Que nenni. Une jeune femme avait sans doute tracé l'itinéraire du couple puisqu'elle attendait les tourtereaux, en maillot de bain fluorescent - et particulièrement moulant -, gants de boxe vissés aux poings pour défier le chanteur en duel. Sur les photographies, Justin Bieber et Hailey Baldwin ont l'air plutôt perplexes face à la découverte de cette sportive dont les courbes généreuses peinaient à rester en place... et il y avait effectivement de quoi se demander : What do you mean ?.

Ce n'est pas la première fois que Justin Bieber est la cible de telles "menaces" - aussi humoristiques soient-elles. Au mois de juin dernier, en sortant de chez Craig's, le jeune Canadien avait fait la rencontre d'un certain youtubeur russe nommé Viktor Karasev. Vêtu à la manière d'Ivan Drago - le rival de Rocky Balboa dans la célèbre saga portée par Sylvester Stallone -, il avait alors défié l'ex de Selena Gomez... en vain. Cerise sur le gâteau : la jolie boxeuse qui lui a succédé ne serait autre que son épouse. On ne doit pas s'ennuyer tous les jours chez les Karasev.

Justin Bieber et Hailey Baldwin ont heureusement droit à leur lot de moments plus calmes. Mariés depuis le 13 septembre 2018, les amoureux ne cessent de roucouler, dans la vie comme sur les réseaux sociaux. En revanche, il faudrait sans doute voir à ne pas trop titiller le Biebs. Il y a quelques années, sur un coup de colère, le chanteur avait percuté un photographe avec sa luxueuse Ferrari. Un dérapage, hélas contrôlé, qui aurait valu à sa victime bon nombre de "handicaps permanents", de "dommages émotionnels" et de "blessures sur tout le corps"...