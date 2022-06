Justin Bieber atteint d'un syndrome rare et paralysé : il montre les séquelles en vidéo

Proche de sa communauté, Justin Bieber ne pouvait pas continuer à faire comme si de rien n'était malgré la déception qu'il allait provoquer. Son seul but, ne froisser personne et prendre du temps pour lui pour aller mieux : "J'espère que vous comprendrez. Je vais en profiter pour me reposer, pour revenir en pleine forme et faire ce pour quoi je suis arrivé dans ce monde. (...) Je vous aime, merci d'être patient avec moi, je vais aller mieux. (...) Tout ira bien, je l'espère. Je crois en Dieu, je crois que tout arrive pour une raison."

Pour l'instant, un quelconque retour n'est pas à l'ordre du jour. La star de 28 ans fait passer sa santé en priorité et prendra le temps qu'il faudra pour se remettre sur pied. Sa femme Hailey Baldwin sera présente pour le ménager. Cette dernière est bien placée pour savoir que le repos est primordial dans ce genre de cas. En mars dernier, le mannequin révélait avoir été hospitalisé d'urgence : "J'étais assise à prendre mon petit déjeuner avec mon mari quand j'ai commencé à avoir des symptômes semblables à ceux d'un accident vasculaire cérébral et j'ai été emmenée à l'hôpital. Ils ont découvert que j'avais souffert d'un très petit caillot de sang au cerveau, ce qui a provoqué un petit manque d'oxygène, mais heureusement mon corps l'a expulsé tout seul et j'ai complètement récupéré en quelques heures." Malheureusement pour Justin, c'est de bien plus de temps dont il a besoin pour récupérer complètement.