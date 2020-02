Justin et Hailey Bieber : Vidéo intime et émouvante de leur mariage

Le nouvel épisode de la série-documentaire "Justin Bieber: Seasons" est consacré à son mariage. Le chanteur canadien et Hailey Baldwin se sont dit "I do" le 30 septembre 2019 à Bluffton. Kylie Jenner et sa fille Stormi étaient de la partie.

Ce vendredi 14 février 2020, Justin Bieber sortira son nouvel album intitulé Changes. Le premier single de l'opus, Yummy, ne s'était pas classé n°1 des charts aux États-Unis, malgré la mobilisation de Justin et ses fans. Nul doute qu'il espère un sort plus heureux à son projet intégral.