Justin Bieber : Tactile avec son épouse Hailey pour son documentaire

Après avoir caché qu'il était atteint de la maladie de Lyme pendant plusieurs années, Justin Bieber laisse enfin ses fans entrer dans son intimité. Dans une série documentaire diffusée sur YouTube Originals, l'artiste américain dévoile les raisons de sa longue absence, notamment avec les témoignages de ses proches et surtout de son épouse, le mannequin Hailey Baldwin.

L'avant-première de la série documentaire Seasons se tenait lundi 27 janvier 2020, au Regency Bruin Theatre de Los Angeles. Les jeunes époux Bieber sont apparus très complices sur le photocall, s'embrassant à plusieurs reprises sous les flashs des photographes. Si Hailey était très élégante dans une longue robe noire Zuhair Murad à sequins, Justin a défilé comme il va chercher son pain : en casquette, pantalon et pull large. Pattie Mallette, la mère du chanteur, était également présent pour cette avant-première.

L'occasion également pour Justin Bieber de teaser l'arrivée imminente de son nouvel album, intitulé Changes et qui sortira le 14 février prochain. L'artiste de 25 ans a déjà sorti l'audio du titre Get Me, en feat. avec la chanteuse Kehlani. Début janvier, il avait dévoilé le clip de Yummy, premier single de l'album.

Sur Instagram, Hailey Bieber a pris le temps de remercier les fans pour leur soutien. "Je suis si reconnaissante pour ce soir, je remercie chaque personne venue pour regarder le documentaire et tous ceux qui le regardent à la maison. Mon seul espoir dans tout ça est que les gens seront impactés par ce qu'ils voient et qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Il y a toujours de l'espoir, alors continuez de vous battre", a-t-elle posté en story. La jeune femme a également eu quelques mots pour son mari. "Mon amour, tu es incroyable. Merci d'avoir partagé ça avec le monde entier. Je me sens si chanceuse d'avoir pu t'accompagner dans cette épreuve", a-t-elle légendé.