Hailey et Justin Bieber : Nouvel An à deux et tendre déclaration

C'est donc la deuxième fois que Justin et Hailey passent le Nouvel An ensemble, en tant que couple marié. L'année dernière, les amoureux, qui se connaissent depuis qu'ils sont adolescents, s'étaient déjà mariés lors d'une cérémonie purement religieuse, familiale et privée. En octobre dernier, ils s'étaient mariés une seconde fois lors d'une immense cérémonie en Caroline du Sud, avec des invités célébrissimes comme Kendall Jenner, Ed Sheeran, Usher ou encore Kylie Jenner.

Pour rendre hommage à son mari, Hailey Bieber s'est une fois de plus emparée de son compte Instagram. "Nous avons passé une nouvelle année ensemble quatre fois désormais, et chaque année nous a donné une histoire différente avec ses bons et mauvais moments qui nous ont emmené jusqu'ici... Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble, nous nous avons vus durant différentes périodes de nos vies, on s'est vus grandir en ce que nous sommes aujourd'hui. Je remercie Dieu pour ce que nous sommes. Je suis si impatiente de profiter de cette décennie et celle d'après avec toi", a-t-elle écrit sur Instagram.