Justin Bieber : Combien a-t-il réellement de tatouages ?

Alors que les tatoueurs répètent inlassablement à leurs clients qu'il est préférable de s'encrer sur la peau un motif qui a du sens et qu'on ne regrettera pas plus tard, pour le chanteur canadien Justin Bieber, le concept semble être secondaire. Depuis des années, il recouvre son corps avec tout et n'importe quoi...

Comme le dévoilent des pages de fans très bien renseignés et attentifs, les fameux Beliebers, Justin Bieber aurait à ce jour pas moins de... 64 tatouages ! Des motifs parfois réalisés par des pointures de ce milieu artistique comme Doctor Woo, basé à Los Angeles, ou JonBoy, présent lui aussi en Californie ainsi qu'à New York.

L'interprète des tubes Baby, Sorry, I Don't Care, Love Yourself ou encore What Do You Mean? avait commencé sa collection de tatouages dès l'adolescence. Ainsi, à 16 ans, il se faisait tatouer sur la hanche les contours d'une mouette au salon Son of a Gun Tattoo and Barbershop, à Toronto. Par la suite, les tatouages sont devenus de plus en plus gros et visibles : le visage de Jésus sur le mollet, des mains jointes en prière sur le même mollet, une couronne sur l'omoplate, une chouette sur l'avant-bras, le visage de son ex Selena Gomez façon ange sur le bras, un chevalier tenant une épée sur un bras ou encore le mot Believe en dessous du biceps...

Le jeune homme possède également des roses, une aile d'ange, un aigle, un tigre, un lion, une hirondelle, une étoile, un diamant ou encore un masque de clown, un coeur, une clé de sol, une carpe... Si son corps est donc bien recouvert, il reste toutefois encore loin de l'exploit du défunt Zombie Boy, alias Rick Genest.

Justin Bieber, dont les tatouages ne semblent pas poser de problème à sa femme le mannequin Hailey Baldwin, a multiplié les messages religieux sur son corps – citations de la Bible, iconographies catholiques – lui qui se dit fervent chrétien. Toutefois, l'Ancien Testament proscrit la pratique du tatouage au même titre que la scarification volontaire. Il faut dire que l'idée derrière cette interdiction est de rendre à sa mort un corps identique à celui forgé par Dieu, un corps respecté et digne... Libre à chacun de faire comme il veut.