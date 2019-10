Selena Gomez souhaite que Justin Bieber écoute ses chansons

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux fans. Ceux de Selena Gomez s'interrogent après la sortie de ses deux nouveaux singles, Look at Her Now et Lose You to Love Me, dont ils présumaient qu'ils étaient inspirés par sa relation avec Justin Bieber. En interview, elle révèle qu'elle s'adresse effectivement à lui et qu'elle souhaite qu'il les écoute.

C'est dans l'émission Zach Sang Show que Selena Gomez est passée aux aveux ! La chanteuse de 27 ans s'est livrée dans une interview réalisée jeudi 24 octobre 2019. Elle a révélé qu'elle souhaitait que son ex-petit ami, Justin Bieber (désormais marié au mannequin Hailey Baldwin), écoute ses nouveaux singles. "Et voici le but de tout ça : être capable de dire quelque chose soi-même, et être capable de dire quelque chose de beau... Je ne suis jamais malintentionnée. Mes intentions peuvent être tranchantes, mais je veux que ça parte d'une envie authentique, et quand j'ai le sentiment que des choses n'ont pas été dites, je transforme les choses en art", a ajouté la jolie brune.

Dans cette même interview, Selena Gomez a confié qu'elle était "super, super célibataire depuis deux ans". Sa rupture définitive avec Justin Bieber est devenue publique en mars 2018. Justin et Hailey se sont fiancés, puis mariés à peine quelques mois plus tard.

Selena Gomez est encore jeune et ne désespère pas : "Je veux savoir à quoi ressemblera l'amour pour moi. Je veux qu'il soit vrai et qu'il n'y ait pas de dépendance mutuelle, ou que ce soit compliqué ou qu'il y ait un manque de communication. En grandissant, on rencontre des gens qui sont vraiment bons pour soi, qui sont sur la même longueur d'onde que soi."

En attendant cette rencontre, Selena Gomez profite d'être célibataire. "Je m'amuse énormément toute seule. C'était nul pendant la première année, je me disais : 'Je veux juste des câlins. Je veux juste qu'on m'adore.' Mais maintenant, ça fait du bien, c'est génial."