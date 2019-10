Selena Gomez menacée par Hailey Baldwin ? Elles se battent pour Justin Bieber

Depuis la sortie de son nouveau single Lose You to Love Me, c'est la guerre entre Selena Gomez et Hailey Baldwin. Pire, les fans de la chanteuse s'en sont mêlés et ont accusé la femme de Justin Bieber (25 ans) d'avoir provoqué et attaqué l'interprète de Same Old Love sur les réseaux sociaux.

Tout a commencé le 23 octobre 2019 lorsque l'artiste a publié son nouveau titre sur YouTube. Très vite, les fans ont pensé que la chanson évoquait son ancienne relation ("légèrement" toxique) avec ex Justin Bieber. Quelques paroles de la chanson évoquent d'ailleurs des détails qui ressemblent étrangement à sa situation avec son ex. En effet, Selena chante : "Je t'ai tout donné et ils le savent tous, Tu m'as rejetée et maintenant ça se voit, En deux mois, tu nous as remplacé, comme si c'était facile, Et maintenant le chapitre est fermé et terminé". Hasard ou non, Justin a bien épousé Hailey Baldwin seulement quelques mois après une énième rupture avec Selena Gomez (en mars 2018).