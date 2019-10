Mariage de Hailey et Justin Bieber : Premières photos, longue robe somptueuse

Justin Bieber et Hailey Baldwin ne sont pas près d'oublier le 30 septembre 2019, date à laquelle ils se sont mariés religieusement en Caroline du Sud. Les jeunes et riches époux avaient choisi l'hôtel 5 étoiles Montage Palmetto Bluff et sa superbe chapelle, où 154 invités prestigieux avaient fait le déplacement. Jusqu'alors, ils avaient publié des portraits pris lors de leur rehersal dinner ("dîner de répétition"), ne dévoilant que les bijoux qu'ils s'étaient achetés pour l'occasion pour un total estimé à 750 000 dollars.

Une semaine après le grand jour, mardi 8 octobre 2019, Justin et Hailey Bieber ont dévoilé les premières photos de leurs tenues. L'occasion de découvrir la somptueuse robe de mariée du top model, une création en tulle et dentelle aux épaules dénudées signée Off-White. Cette robe sirène souligne joliment sa silhouette fine et s'accompagne d'une très longue traîne à l'inscription spéciale : "Jusqu'à ce que la mort nous sépare", écrite dans la police signature de Virgil Abloh, le fondateur de la marque. Elle a d'ailleurs pris le temps de remercier le créateur sur Instagram. "Merci d'avoir donné vie à ma vision et avoir créé la robe de mes rêves. Toi et la team Off White êtes incroyables et je te serai éternellement reconnaissante pour cette superbe création", a-t-elle indiqué sur Instagram.

"Lundi dernier était le jour le plus spécial de ma vie", a également écrit Hailey Baldwin. Justin Bieber a également dévoilé plusieurs photos de sa tenue. "Même les thugs se marient", a-t-il indiqué sur Instagram. Il faut encore préciser que le mannequin avait gardé sa tenue secrète jusqu'à ce lundi. Pour éviter les paparazzades et autres hélicoptères, elle s'était cachée à l'aide d'une tente pour arriver jusqu'à la chapelle.

Mardi, nous découvrions également les alliances des mariés. Celle de Justin semble plutôt simple, sans que l'on sache si elle est composée d'or blanc ou de platine. Hailey porte toujours son énorme bague de fiançailles de chez Tiffany & Co à la main droite (estimée à 500 000 dollars), ainsi que son alliance, qui semble être ornée de diamants, à la main gauche.