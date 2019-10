Hailey et Justin Bieber : Crocs et sortie au fast-food après le mariage de luxe

Hailey et Justin Bieber seraient-ils un couple lambda ? Après avoir passé un week-end hors du commun, les jeunes époux sont très vite retournés à une vie tout ce qu'il y a de plus normale. Alors qu'ils sont rentrés mardi soir de leur mariage en Caroline du Sud, ils ont profité d'une journée en amoureux. La farandole d'activités a commencé dès le mercredi matin, quand Hailey Baldwin a reçu un immense bouquet de roses en pot que son mari avait fait livrer.

Plus tard, le top model et son mari ont pris la voiture, direction le cinéma. Si Hailey Bieber était toujours aussi élégante, en bottines noires à talons aiguille, lunettes de soleil et perfecto Céline avec la broderie "Wife" (soit "épouse"), le chanteur était très décontracté. Bob Sergio Tacchini vissé sur la tête, ample T-shirt et short, Justin Bieber n'avait pas vraiment fait d'effort pour leur première soirée en tant qu'époux, comme en témoignent aussi ses abominables crocs blanches.

On ignore quel film les époux Bieber sont allés voir. On imagine seulement que c'est une comédie romantique, eux qui avaient organisé une grande projection du film N'oublie jamais (avec Ryan Gosling) lors de leur week-end de mariage. Tout ça, ça creuse ! Hailey et Justin ont ensuite décidé de s'arrêter à un fast-food de Los Angeles. C'est le chanteur de 25 ans qui s'est dévoué pour aller chercher à manger, toujours en crocs dans l'établissement, rapportant deux sacs à burger et une grande boisson pour son épouse. Des mets qu'ils se sont empressés de savourer dans leur voiture hors de prix.

Pour rappel, Hailey et Justin Bieber se sont mariés religieusement le 30 septembre 2019, dans un hôtel de luxe quasiment privatisé de Caroline du Sud, avec 154 invités prestigieux (dont Kylie Jenner, Ed Sheeran, Kendall Jenner ou encore Jaden Smith). Pour l'occasion, les époux avaient dépensé la somme astronomique de 750 000 dollars en bijoux. Ce qui expliquerait peut-être cette journée à quelques dizaines de dollars...