Mariage d'Hailey et Justin Bieber : hôtel de rêve, cauchemar pour les clients

Le 30 septembre 2019, Justin Bieber et Hailey Baldwin se marieront pour la seconde fois, en Caroline du Sud, selon les informations de TMZ.com. Ils prévoient ainsi un immense mariage religieux, avec une flopée d'invités célèbres. Pour loger tout ce monde, ils ont réservé une partie du Montage Palmetto Bluff, hôtel de luxe prisé de la région, à deux pas de l'océan.

À cause de la venue du couple, plusieurs parties de l'établissement ont été fermées. Le Montage Palmetto Hotel a envoyé plusieurs e-mails aux vacanciers lambda, que nos confrères ont pu consulter, les informant que leur séjour serait perturbé. Ils sont notamment priés de ne pas utiliser le spa, la piscine et l'un des restaurants de l'hôtel pendant 48 heures, soit la durée du séjour des époux Bieber. En effet, ces parties de l'établissement seront strictement réservées aux mariés et à leurs convives, afin de respecter leur intimité durant leur week-end de mariage. Ces importantes restrictions commenceront le dimanche à midi et prendront fin le mardi à midi.

Pour faire un peu passer la pilule, le Montage Palmetto Hotel propose des remboursements et surclassements à ses clients les plus mécontents. Pour ceux qui ont choisi de rester malgré l'union des stars, leurs repas leur seront offerts dans les autres restaurants de l'hôtel.

Malgré une ambiance possiblement tendue entre les invités du mariage et les clients standards de l'hôtel, on espère que Justin Bieber et Hailey Baldwin pourront passer un week-end inoubliable. L'enterrement de vie de jeune fille du top model était déjà à lui seul mémorable, marqué par ces si délicats verres en forme de pénis et une ambiance assurée par Kendall Jenner.

Pour rappel, Hailey et Justin avaient officialisé leur couple pour la première fois en 2016, avant que le chanteur ne se remette finalement avec son ex, Selena Gomez. Deux ans plus tard, le retour de flamme était le bon puisque quelques semaines après leur réconciliation, ils annonçaient leurs fiançailles. Ils se sont mariés civilement il y a un an tout pile, le 13 septembre 2019, lors d'une sobre cérémonie new-yorkaise.