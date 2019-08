Justin Bieber et Hailey Baldwin : La date et le lieu de leur mariage révélés !

Justin Bieber et Hailey Baldwin forment l'un des couples de stars les plus populaires de la planète ! La date de leur (nouveau) mariage approche à grands pas. Le faire-part du chanteur et de sa chérie mannequin a fuité sur la Toile, révélant la date et le lieu de l'événement.

Le scoop est signé TMZ ! Le site américain a publié l'image du faire-part de Justin Bieber et Hailey Baldwin. L'invitation est inspirée des comics. Les convives qui l'ont reçue ont rendez-vous le vendredi 30 septembre 2019 en Caroline du Sud.

Justin et Hailey s'y sont rendus dans le plus grand secret à la mi-août. Les jeunes mariés de 25 et 22 ans ont été aperçus dans la ville de Bluffton. Un déplacement de repérage avant le grand jour ?