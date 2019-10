Mort de Zombie Boy : un suicide ? Les causes de sa mort révélées

Plus d'un an après la mort de Zombie Boy, la police canadienne apporte enfin ses conclusions sur les causes de son décès. À l'époque en août 2018, un imbroglio s'était créé lorsque Lady Gaga, qui avait travaillé avec lui, avait assuré qu'il s'était suicidé. D'après la police judiciaire canadienne et les conclusions de l'officier Mélissa Gagnon, la mort de Rick Genest (aka Zombie Boy) serait accidentelle.

Dans un rapport cité par Le Journal de Montréal, il est expliqué que Zombie Boy ne souffrait "ni de psychose ni de délirium". "Certains des proches de M. Genest ont indiqué qu'il avait l'habitude de s'asseoir sur la rampe du balcon extérieur de l'immeuble lorsqu'il sortait fumer. Considérant cette habitude et son état d'ébriété très avancé, il est plausible que M. Genest soit accidentellement tombé du balcon", a-t-elle annoncé lors d'un point presse. Toujours selon le coroner, le décès aurait été causé par un traumatisme crânien, conséquence de sa chute du 3e étage. Il avait 32 ans.

La piste du suicide n'est donc pas privilégiée et les enquêteurs s'appuient sur la carrière en pleine ascension du mannequin pour appuyer la thèse de la mort accidentelle. "Il était très motivé par ses nombreux projets artistiques, il était bien entouré et il venait de se fiancer", a poursuivi Mélissa Gagnon. En effet, Rick Genest avait notamment défilé pour Thierry Mugler, posé pour Vogue Hommes, GQ ou encore Vanity Fair.

Zombie Boy avait été repéré sur Facebook par Nicola Formichetti, directeur artistique de Thierry Mugler et styliste de Lady Gaga, en 2012. La même année, il avait été connu du grand public grâce à son apparition dans le clip Born This Way de la chanteuse.