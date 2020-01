Justin Bieber révèle être atteint d'une maladie incurable

Justin Bieber a révélé être atteint de la maladie de Lyme, causée par une bactérie transmise aux humains par une morsure de tique. Le chanteur de 25 ans a expliqué dans une publication Instagram qu'il avait souffert du regard des autres, notamment des lourdes accusations de la presse people qui le disait "sous drogues dures", alors qu'il était en réalité malade.

"Alors que plein de gens disent encore que Justin Bieber ne ressemble à rien, prend de la meth, etc, ils ignorent qu'on m'a récemment diagnostiqué la maladie de Lyme. Il n'y a pas que ça : j'avais également la mononucléose, ce qui a affecté ma peau, le fonctionnement de mon cerveau, mon énergie et ma santé en général", expliqué le mari d'Hailey Baldwin sur Instagram, en partageant un article de TMZ.com qui révèle sa maladie au grand jour, photos à l'appui.

Nos confrères expliquent que sa maladie aurait dû être tenue secrète jusqu'à la diffusion du documentaire très attendu censé documenter sa lutte contre la dépression. D'après leurs informations, il devrait sortir le 27 janvier prochain. "Ces choses seront expliquées plus tard dans une série documentaire qui sera sur YouTube d'ici peu... Vous y apprendrez tout ce que j'ai combattu et dépassé ! Ces dernières années ont été rudes, mais bénéficier d'un traitement qui m'aide à combattre cette maladie incurable m'aide beaucoup, et je serai de retour, au meilleur de ma forme", promet l'artiste, qui vient d'ailleurs de dévoiler son nouveau single, Yummy.

Chance the rapper, 2chainz, Logan Paul, Avril Lavigne, Patrick Schwarzenegger, Ludacris et bien d'autres stars et anonymes ont adressé des mots réconfortants à Justin Bieber.