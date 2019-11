Avril Lavigne célibataire : elle se sépare de son milliardaire, Phillip Sarofim

Son Sk8ter Boy a décidé de poursuivre l'aventure en roulant vers d'autres horizons. Avril Lavigne, en couple depuis un an environ avec Phillip Sarofim, serait hélas célibataire selon les précieuses informations d'E! News. Les amoureux s'étaient rencontrés en février 2018 lors d'un repas organisé par des amis communs. L'évidence qui les a attirés l'un vers l'autre s'est, depuis, affaiblie. Avril Lavigne, qui a un penchant très prononcé pour les musiciens, avaient pourtant changé son fusil d'épaule en le choisissant lui : homme d'affaires, il est notamment le fils du milliardaire Fayez Sarofim.

Par le passé, Avril Lavigne avait choisi de mêler ses partitions à celles de plusieurs confrères. La jeune chanteuse canadienne a été mariée à Deryck Whibley de 2006 à 2010, connu notamment pour être le leader du groupe Sum 41. Un amour de jeunesse, puisqu'elle avait 17 ans quand elle l'a rencontré pour la première fois. "Je l'ai revu après un concert à Los Angeles, racontait-elle à la radio canadienne. Il était venu me voir. J'ai pu lui rendre visite, revoir sa mère. Il va bien, je suis fier de lui. Il fait partie de ma famille." On lui connaît également des liaisons sentimentales avec Chad Kroeger de Nickelback – son mari de 2013 à 2015 – et avec le producteur J.R. Rotem.

Avril Lavigne : Une nouvelle tournée pour lutter contre la maladie

Elle a décidé de ne pas se laisser abattre pour autant. Après cinq ans de silence et de combat contre la maladie de Lyme, Avril Lavigne a sorti un nouvel album studio, Head Above Water, au mois de février. La chanteuse s'apprête d'ailleurs à défendre ce sixième opus dans le monde... et fera même un petit crochet chez nous. Le 18 mars 2020, elle sera en concert sur la scène du Forest National de Bruxelles, puis offrira deux dates à son public français, à l'Olympia Bruno Coquatrix et au Zénith de Paris. Une partie des recettes liées à ces shows sera d'ailleurs versée à la Fondation Avril Lavigne, qui soutient les victimes du mal qui la ronge. Une jolie occasion de faire un beau geste, tout en en prenant plein les oreilles...