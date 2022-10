Avril Lavigne, Shenseea, Ylona Garcia... les looks les plus spectaculaires du défilé FW22 de SHEIN

C'était l'événement mode de New York, ce 22 septembre dernier : marque montante de l'industrie mondiale de la mode, SHEIN présentait ses collections automne-hiver 2022-2023, quelques jours avant que toutes les concurrentes de luxe n'enchaînent sur leurs propres shows lors des Fashion Weeks européennes.

Et l'enseigne de e-retail avait mis les petits plats dans les grands pour ce grand événement, Rock the Runway, puisqu'elle avait prévu plusieurs défilés pour présenter les collections automne-hiver 2022 de ses marques SHEIN, SHEIN X et SHEIN mais aussi Frenchy, SXY, Modely et MOD. Et ses sous-marques n'avaient pas été oubliées : ROMWE, DAZY ont également eu droit à leur défilé, tout comme la marque premium MOTF et sa collaboration spéciale avec le créateur de mode Christian Siriano.

Pour l'occasion, les organisateurs des défilés avaient fait appel à plusieurs chanteurs et musiciens locaux dont la sensation dancehall jamaïcaine Shenseea (pour SHEIN) et à l'auteur-compositeur-interprète philippin-australien Ylona Garcia de 88rising (pour DAZY). Mais également à une grande star du rock, Avril Lavigne : "Le défilé de mode SHEIN Rock The Runway est un événement unique qui fusionne la musique et la mode, a-t-elle d'ailleurs déclaré, elle qui est actuellement en tournée pour la promotion de son dernier album Love Sux. Nous avons filmé Bite Me dans le style d'un clip vidéo pendant le défilé de mode. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner et à porter leurs vêtements."

Et la marque n'a pas oublié de saluer ses créateurs émergents : Brooke Eden (pour SHEIN MOD), Alexander Jean (pour SHEIN SXY), Victoria Kimani (pour SHEIN BAE), Owenn (pour SHEIN Modely), The Future X (pour SHEIN X) et Haley Reinhart (pour SHEIN Frenchy). Et la marque a d'ores et déjà annoncé qu'elle réitérerait cet événement tous les ans, moyen pour elle de fournir aux clients et aux fans un moyen innovant et passionnant de découvrir ses collections automne-hiver !

Article partenaire